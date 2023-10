Na Trumpovem sojenju v New Yorku aretirali sodno uslužbenko

New York, 19. oktobra - Na sodnem procesu v civilni tožbi newyorške pravosodne ministrice Letitie James so v sredo aretirali sodno uslužbenko, ker se je brez dovoljenja skušala približati nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ki je sedel na zatožni klopi skupaj s svojimi odvetniki, poročajo ameriški mediji. Trumpu v New Yorku sodijo zaradi poslovnih prevar.