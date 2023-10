Tesla razočaral s četrtletnimi rezultati

New York, 19. oktobra - Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla v tretjem četrtletju letošnjega leta ni izpolnil pričakovanj analitikov glede dobička in prihodkov, predvsem zaradi višjih stroškov in popustov. Prihodki so od tretjega četrtletja lani narasli za devet odstotkov na 23,35 milijarde, dobiček pa je padel za 52 odstotkov na 1,76 milijarde dolarjev.