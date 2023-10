Vse več Američanov zavrača demokracijo

New York, 19. oktobra - Naraščajoči delež Američanov zavrača demokratično politično ureditev in so pripravljeni poskusiti druge politične sisteme, med drugim ugotavlja zadnja raziskava Centra za politiko pri ameriški univerzi Virginia. Hkrati je med ameriškimi volivci vse več takšnih, ki verjame, da je nasilje proti političnim nasprotnikom sprejemljivo.