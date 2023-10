Pregled - šport, 18. 10. (sreda)

CELJE - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na današnji tekmi petega kroga skupinskega dela lige prvakov v dvorani Zlatorog izgubili proti Barceloni z 31:37. Zasedba iz mesta grofov je doživela peti poraz v skupinskem delu lige prvakov. Pri slovenskih prvakih je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Žiga Mlakar s šestimi goli.

ISTANBUL - Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli tretji poraz v evropskem pokalu. Na gostovanju v Istanbulu so morali priznati premoč Bešiktašu, ki je zmagal s 73:66. Najboljša strelca pri Ljubljančanih sta bila DJ Stewart s 15 točkami in Justin Cobbs, ki jih je dosegel 14.

LJUBLJANA - Nogometni dvoboj kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Nemčiji, med Slovenijo in Kazahstanom je razprodan, je sporočila Nogometna zveza Slovenije. Slovenski izbrani vrsti za neposredno uvrstitev na EP zadošča že neodločen izid v Stožicah proti Kazahstanu. Dvoboj bo na sporedu 20. novembra.

LJUBLJANA - Državni zbor je na današnji seji z vsemi 86 glasovi navzočih poslancev potrdil predlogu dopolnitve zakona o Bloudkovih priznanjih. S spremembo je odpravljena sedanja anomalija, po kateri najvišjega državnega priznanja na področju niso dobili vsi prejemniki olimpijskih odličij.

AIGLE - Slovenski as Tadej Pogačar je še tretjo sezono zapovrstjo sklenil na prvem mestu lestvice Mednarodne kolesarske zveze Uci. Slovenska reprezentanca v cestnem kolesarstvu je prejela devet kvot za nastop na olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto. Na OI bo nastopila najmanj s šestimi tekmovalci, štirimi v moški in z dvema v ženski konkurenci.

LJUBLJANA - Slovenski nogometni trener Zoran Zeljković, nekdanji nogometaš Olimpije, je novi trener ljubljanskih zmajev. Kot so na spletni strani in na družbenih omrežjih potrdili v ljubljanskem klubu, je Zeljković z Olimpijo podpisal pogodbo do konca sezone 2024/25 z možnostjo podaljšanja še za eno leto.

KOPER - Na klop nogometnega kluba Koper se bo usedel Safet Hadžić, je potrdil obalni prvoligaš. Nazadnje je kot trener članske ekipe vodil kranjski Triglav med julijem in koncem novembra 2022, pred tem pa je bil leta 2013 tudi trener Bele Krajine. Vrsto let je deloval pri Olimpiji in v različnih obdobjih vodil tudi člansko ekipo.

MARIBOR - Judo zvezo Slovenije bo začasno vodil dozdajšnji podpredsednik Borut Marošek. Na današnjem zasedanju izrednega zbora v Mariboru so delegati s 40 glasovi za in 28 proti izglasovali nezaupnico predsedniku Lovrenciju Galufu. Sama seja je nakazala veliko razdvojenost znotraj zveze, pri čemer so zagovorniki razrešitve in nasprotniki vztrajali vsak pri svojem.

VALENCIA - Drugi dan tretjega kroga košarkarske evrolige je bil ospredju dvoboj med Valencio in Maccabijem iz Tel Aviva, ki je prvič gostoval po izbruhu spopadov med Izraelom in Hamasom. Izraelski košarkarji so izgubili s 66:75. Za varnost na tekmi v Valencii je skrbelo več kot 500 policistov, dvorana, ki je običajno nabito polna gledalcev, pa je bila le polovično zasedena.

LIMA - Svetovni prvaki v nogometu Argentinci so prišli še do četrte zaporedne zmage v kvalifikacijah za mundial 2026, potem ko so gavči na krilih dveh zadetkov Lionela Messija v Limi premagali Peru. Medtem pa so šestkratni prvaki Brazilci doživeli prvi poraz, potem ko so na stadionu Centenerio v Montevideu z 0:2 izgubili proti Urugvajcem.

WINNIPEG - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so na tretji tekmi nove sezone severnoameriške lige NHL prišli do prve zmage. Potem ko so v domači dvorani Crypto.com Arena doživeli dva poraza, so na gostovanju v kanadskem Winnipegu s 5:1 gladko odpravili Jets. Kopitar je k zmagi prispeval podajo.