Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. 10.)

Ljubljana, 18. oktobra - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o vzpostavitvi nadzora na slovensko-italijanski meji, ki ga Italija uvaja zaradi spremenjenih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu. Slovenija bo medtem uvedla nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Agencije so poročale tudi o gostovanju Slovenije na danes otvorjenem Frankfurtskem knjižnem sejmu.