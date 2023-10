ZDA uvedle nove sankcije v povezavi z Iranom

Washington, 18. oktobra - Ameriško finančno ministrstvo je danes objavilo nove sankcije proti posameznikom in organizacijam v Iranu, Hongkongu, Kitajski in Venezueli v povezavi z iranskimi programi brezpilotnih letal in raketnih izstrelkov. Ameriške sankcije so uvedene proti 11 posameznikom, osmim organizacijam in ladji, je sporočilo finančno ministrstvo ZDA.