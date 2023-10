Šefic z županom Luč o možnih rešitvah za prebivalce Strug

Ljubljana, 18. oktobra - Vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic in predstavniki državne tehnične službe so se danes z županom občine Luče Klavdijem Strmčnikom pogovarjali o možnih rešitvah za prebivalce naselja Struge, ki ga je razdejala avgustovska ujma. Geološka stroka je opravila dodaten pregled plazu in predlagala nekatere dodatne ukrepe.