Zveza seniorjev NSi želi zaščito upokojencev pred revščino

Ljubljana, 18. oktobra - Vlada v času energetske krize in draginje pozablja na upokojence, meni Zveza seniorjev NSi. Pričakujejo, da bo takoj sprejela ukrepe, ki bi upokojence obvarovala pred revščino. Nujno je treba urediti še dostopnost do zdravstvene in dolgotrajne oskrbe, izobraževanje starejših in njihovo sodelovanje pri oblikovanju drugih odločitev, so navedli.