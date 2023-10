Na okrogli mizi o prenovi plačnega sistema javnega sektorja predvsem o njegovih izboljšavah

Portorož, 18. oktobra - Na okrogli mizi o prenovi plačnega sistema javnega sektorja, ki je potekala v sklopu konference o plačah v javnem sektorju, ki jo pripravlja družba Tax-Fin-Lex, so se sogovorniki posvetili odpravi plačnih nesorazmerij. Razpravljali so tudi o tem, kako izboljšati javni sektor, da bo postal bolj kakovosten in imel privlačnejše delovno okolje.