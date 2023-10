Sindikati: Pogajanja o noveli zakona o delovnih razmerjih neuspešna

Ljubljana, 18. oktobra - Pogajanja o besedilu osnutka novele zakona o delovnih razmerjih so bila neuspešna, so sporočili iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Noben kompromisni predlog, ki so ga sindikati, delodajalci in ministrstvo za delo poskušali uskladiti v zadnjih dneh, po navedbah zveze za delodajalske organizacije ni sprejemljiv.