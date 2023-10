Državni zbor sprejel sklep o začetku postopka za spremembo ustave glede imenovanja sodnikov

Ljubljana, 18. oktobra - Poslanci DZ so z 61 glasovi za in 25 glasovi proti sprejeli sklep o začetku postopka za spremembo ustave, ki pristojnost imenovanja sodnikov z DZ prenaša na predsednika republike in spreminja sestavo Sodnega sveta. Potrdili so tudi osnutek ustavnega zakona in stališče ustavne komisije o njem. Komisijo zdaj čaka priprava predloga ustavnega zakona.