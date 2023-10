Ministrstvo miri zaradi volkov prestrašene Gorjance

Gorje, 18. oktobra - Ministrstvo za naravne vire in prostor je na prošnjo Občine Gorje za navodila, kako ob vse pogostejših napadih volkov zagotoviti varnost občanov, pojasnilo, da se volk človeku izogiba. "V kolikor pa do tega, sicer zelo redkega dogodka pride, je ob srečanju volka treba ostati miren, opozoriti na svojo prisotnost in se umakniti," so zapisali.