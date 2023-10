Ljubljanska borza: Indeks končal pod izhodiščem

Ljubljana, 18. oktobra - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes izgubil 0,21 odstotka in se oblikoval pri 1167,77 točke. Vlagatelji so opravili za 1,32 milijona evrov prometa, več kot pol s Krkinimi delnicami. V prvi kotaciji so zdrsnile delnice Luke Koper, NLB in Zavarovalnice Triglav, medtem ko so se delnice Pozavarovalnice Sava podražile.