Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 18. oktobra - Tečaji na newyorških borzah se na začetku današnjega trgovanja gibljejo pod izhodišči. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zaskrbljeni zaradi vse večjih napetosti na Bližjem vzhodu, kjer se nadaljujejo spopadi med skrajnim palestinskim gibanjem Hamas in Izraelom.