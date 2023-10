Zaradi sumov velikih tatvin na novomeškem in ljubljanskem območju odvzeli prostost osmim osebam

Celje/Novo mesto/Ljubljana, 18. oktobra - Celjski kriminalisti danes v sodelovanju s kolegi več drugih policijskih uprav opravljajo hišne preiskave na območju policijskih uprav Novo mesto in Ljubljana, so sporočili s Policijske uprave Celje. Osmim osumljencem velikih tatvin, pretežno vlomov v poslovne objekte, pri katerih je nastalo za več kot pol milijona evrov škode, so odvzeli prostost.