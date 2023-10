Nekaj dni po prometni nesreči v Ajdovščini umrl voznik motokultivatorja

Šempeter pri Gorici, 18. oktobra - V nedeljo je nekaj dni po prometni nesreči v Ajdovščini v bolnišnici v Šempetru pri Gorici umrl starejši voznik motokultivatorja, so policijo obvestili iz bolnišnice. Do nesreče je prišlo prejšnji ponedeljek, v njej pa je vozilo s prednjim levim delom trčilo v zid, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.