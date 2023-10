Na Gospodarskem razstavišču do sobote sejem Narava-zdravje

Ljubljana, 19. oktobra - Na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču se danes začenja tridnevni sejem za zdrav življenjski slog Narava-zdravje, v ospredju katerega bo tokrat zdrava, lokalno pridelana in sveža hrana. Organizatorji so pripravili več kot sto predavanj, delavnic, tečajev in drugih dejavnosti. Vzporedno s sejmom letos poteka razstava eksotičnih živali Bioexo.