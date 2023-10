DZ sprejel letno poročilo varuha

Ljubljana, 18. oktobra - DZ je na današnji seji s 67 glasovi za in enim proti potrdil letno poročilo Varuha človekovih pravic RS in poročilo državnega preventivnega mehanizma za lani. Poslanci so pohvalili poročilo, a izpostavili potrebo po ustreznem ukrepanju pristojnih resorjev. Želeli so slišati tudi mnenja pristojnih ministrov, vendar teh na seji ni bilo.