Tudi preostala sindikata delavcev Hita ne bosta stavkala

Nova Gorica, 18. oktobra - Napovedane stavke v Hitu v petek ne bo. Potem ko se je v torek vodstvo Hita dogovorilo s Sindikatom igralniških delavcev Slovenije, so danes dogovor sklenili še s Sindikatom gostinstva in turizma Slovenije, ki je posledično prav tako preklical stavko, so sporočili iz kabineta predsednika uprave Hita. Tudi v sindikatu Vrba ne bodo stavkali.