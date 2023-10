Policija v akciji Osredotoči se na cesto obravnavala skoraj 1500 kršitev

Ljubljana, 18. oktobra - Prejšnji teden je policija izvedla preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, v kateri so poostreno nadzirali, ali vozniki med vožnjo uporabljajo naprave in opremo, ki zmanjšujejo slušno ali vidno zaznavanje v cestnem prometu. V akciji so ugotovili 1428 kršitev, v 59 primerih pa izrekli opozorilo, so sporočili z Generalne policijske uprave.