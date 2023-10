Xi in Putin pozdravila krepitev zaupanja in vezi med Kitajsko in Rusijo

Peking, 18. oktobra - Ob robu vrha Pas in pot sta se danes v Pekingu sešla voditelja Kitajske in Rusije, Xi Jinping in Vladimir Putin. Xi je poudaril, da se odnosi med državama poglabljajo, Putin pa je dejal, da naraščajoče število konfliktov in groženj v svetu še krepi vezi med Moskvo in Pekingom, poročajo tuje tiskovne agencije.