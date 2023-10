V Mariboru simpozij Museoeurope z naslovno temo Srečanja tisočletij

Maribor, 19. oktobra - Pokrajinski muzej Maribor gosti 8. mednarodni simpozij Museoeurope, katerega naslovna tema je Srečanja tisočletij. V ospredje so postavljena nova spoznanja o različnih vidikih življenja v prazgodovinskih in zgodovinskih obdobjih na širšem evropskem prostoru, pridobljena z uporabo sodobnih metod in tehnologij pri preučevanju kulturne dediščine.