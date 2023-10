V Franciji zaradi groženj z bombami evakuirali šest letališč

Pariz, 18. oktobra - V Franciji so zaradi groženj z bombami evakuirali šest letališč, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil policijski vir. Grožnje letališčem v Lillu, Lyonu, Nantesu, Toulousu, Nici in Beauvaisu pri Parizu sledijo več podobnim incidentom v državi v času od nove zaostritve vojne med Izraelom in palestinskim Hamasom.