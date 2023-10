Uradna otvoritev prestižnih stanovanj Schellenburg

Ljubljana, 18. oktobra - Danes bodo uradno odprli prestižni stanovanjsko-poslovni kompleks Schellenburg, ki je zrasel na območju nekdanjega Kolizeja v Ljubljani. V dveh objektih je skupno 125 stanovanj in penthousov, cene segajo do 4,2 milijona evrov. Doslej so jih prodali dve tretjini. Investitor Jože Anderlič je zadovoljen, da je projekt po skoraj 20 letih končan.