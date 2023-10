Lani več neposrednih naložb

Ljubljana, 18. oktobra - V Sloveniji so tuje neposredne naložbe konec leta 2022 dosegle 20,2 milijarde evrov, kar je 7,6 odstotka več kot leto prej. Najpomembnejši investitorici sta bili Avstrija in Nemčija. Slovenske neposredne naložbe v tujini so se povečale za 8,4 odstotka in dosegle 8,6 milijarde evrov. Četrtino predstavljajo naložbe v nepremičnine.