Pri prevozu migrantov zasačili pet tujcev

Obrežje/Krško/Vinica, 18. oktobra - Policisti Policijske uprave Novo mesto so v torek pri organizaciji prevoza migrantov ujeli pet tujcev. Vse so pridržali, jim zasegli vozila, s kazensko ovadbo bodo privedeni pred sodnika. Policijski postopki z migranti, ki so z njimi nedovoljeno vstopili v Slovenijo, pa še potekajo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.