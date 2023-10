Film Pero o žalovanju, stigmah in moči ranljivosti

Ljubljana, 18. oktobra - V torek zvečer je bila v Kinodvoru premiera filma Pero Damjana Kozoleta o pokojnem igralcu Petru Musevskem. Režiser je po projekciji povedal, da film nudi prostor za soočanje z žalovanjem in temami, ki so v družbi še vedno stigmatizirane. "Pero je utelešal človeško ranljivost," kar so gledalci prepoznali in cenili, je dodal.