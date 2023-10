Glavni razlog za razlike med plačami v Nemčiji v gospodarski strukturi

Dresden, 22. oktobra - Dve tretjini razlike v plačah med vzhodnim in zahodnim delom Nemčije je moč pojasniti z razlikami v gospodarski strukturi, so med tednom sporočili iz dresdenske podružnice münchenskega inštituta za ekonomske raziskave Ifo. Tudi 33 let po združitvi Nemčij namreč razlike med obema deloma ostajajo vidne.