Xi na srečanju s Putinom pozdravil krepitev zaupanja med Kitajsko in Rusijo

Peking, 18. oktobra - Ob robu vrha Pas in pot sta se danes v Pekingu sešla voditelja Kitajske in Rusije, Xi Jinping in Vladimir Putin. Xi je poudaril, da se odnosi med državama poglabljajo, ter Putina pozval k skupnim prizadevanjem Moskve in Pekinga za "zaščito mednarodne poštenosti" in "pravičnosti", poročanje kitajskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije.