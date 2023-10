Nekdanji četniški vodja Mihailović v Beogradu dobil muzej in spomenik

Beograd, 18. oktobra - V srbski prestolnici Beograd so v ponedeljek odprli muzej s spomenikom, posvečen nekdanjemu vodji četniškega gibanja in obsojenemu vojnemu zločincu Draži Mihailoviću. Na ulici so ob odprtju muzeja odmevale četniške pesmi, na drugi strani pa je bilo slišati tudi obsodbe novega poskusa rehabilitacije Mihailovića, poročajo srbski mediji.