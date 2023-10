Evropske borze uvodoma s padci

London/Pariz/Frankfurt, 18. oktobra - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja obarvali v rdeče. Vlagatelji po poročanju francoske tiskovne agencije AFP premlevajo krepko zvišanje cen nafte, do katerega je prišlo po zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu. Pozorni so tudi na podatke o visoki inflaciji na Otoku.