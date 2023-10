Na SI-CERT o kibernetski varnosti v jedrskem sektorju

Ljubljana, 18. oktobra - Predstavniki skupine za informacijsko varnost Uprave RS za jedrsko varnost so v torek obiskali nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT, kjer so se pogovarjali o kibernetski varnosti v jedrskem sektorju. Poudarili so nujnost izobraževanja in usposabljanja kadra za doseganje višje ravni varnosti.