Zoran Zeljković novi trener Olimpije

Ljubljana, 18. oktobra - Slovenski nogometni trener Zoran Zeljković, nekdanji nogometaš Olimpije, je novi trener ljubljanskih zmajev. Kot so pred kratkim na spletni strani in na družbenih omrežjih potrdili v ljubljanskem klubu, je Zeljković z Olimpijo podpisal pogodbo do konca sezone 2024/25 z možnostjo podaljšanja še za eno leto.