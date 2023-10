Na azijskih borzah previdno

Tokio, 18. oktobra - Delniški indeksi na borzah v Aziji danes niso imeli enotne smeri. Vlagatelji so previdni, saj se bojijo, da bi se konflikt med skrajnim palestinskim gibanjem Hamas in Izraelom razširil v regiji, so pa nekaj optimizma prinesli podatki o kitajski gospodarski rasti, poročajo tuje tiskovne agencije.