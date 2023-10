Dva gola Messija za zmago Argentine, prvi poraz Brazilije

Lima, 18. oktobra - Svetovni prvaki v nogometu Argentinci so prišli še do četrte zaporedne zmage v kvalifikacijah za mundial 2026, potem ko so gavči na krilih dveh zadetkov Lionela Messija v Limi premagali Peru. Medtem pa so šestkratni prvaki Brazilci doživeli prvi poraz, potem ko so na stadionu Centenerio v Montevideu z 0:2 izgubili proti Urugvajcem.