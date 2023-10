Po smrtonosnem napadu na Gazo v več državah izbruhnili protesti

Aman/Bejrut/Tunis, 18. oktobra - V več muslimanskih in drugih državah, zlasti na Bližnjem vzhodu in na severu Afrike, so v torek po napadu na bolnišnico v mestu Gaza, v katerem je umrlo več sto ljudi, izbruhnili protesti. Protestniki so jezo nad napadom, za katerega krivijo Izrael, med drugim izražali v Amanu, Istanbulu, Tunisu, Bejrutu in Teheranu.