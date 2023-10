Kralji v Kanadi do prve zmage v sezoni, Kopitar s točko

Winnipeg, 18. oktobra - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so na tretji tekmi nove sezone severnoameriške lige NHL prišli do prve zmage. Potem ko so v domači dvorani Crypto.com Arena doživeli dva poraza, so na gostovanju v kanadskem Winnipegu s 5:1 gladko odpravili Jets. Kopitar je k zmagi prispeval podajo.