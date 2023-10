Trump se je pritožil na prepoved kritiziranja prič in tožilcev

New York, 18. oktobra - Odvetniki bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa so v torek na prizivno sodišče vložili pritožbo na odločitev zvezne sodnice v Washingtonu, ki mu je prepovedala javno omalovaževanje prič, tožilcev in sodnega osebja v kazenskem postopku zaradi spodnašanja izida predsedniških volitev 2020, poroča NBC.