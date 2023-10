Venezuelska vlada in opozicija dosegli dogovor o volitvah prihodnje leto

Bridgetown, 18. oktobra - Venezuelska vlada in opozicija sta se v torek v novem krogu pogajanj dogovorili, da bodo predsedniške volitve ob prisotnosti mednarodnih opazovalcev potekale v drugi polovici prihodnjega leta, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dogovor so v skupni izjavi nemudoma pozdravili v ZDA in EU.