New York, 17. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v rdečem. Vrednosti delnic na Wall Streetu so bile ob koncu dneva večinoma nespremenjene, saj so podatki o prodaji na drobno presegli pričakovanja in se je sezona dobičkov okrepila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.