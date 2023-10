Barcelona in Real Madrid ostajata neporažena

Ljubljana, 17. oktobra - Košarkarji Barcelone in Real Madrida so v velikem slogu začeli novo sezono evrolige. Katalonci so dosegli še drugo zaporedno zmago v gosteh - po Olympiakosu so premagali Partizan (92:83), aktualni evropski prvaki pa so bili v dvoboju neporaženih ekip boljši do Žalgirisa s 93:79.