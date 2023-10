Slovenski nogometaši z zmago proti Severni Irski še bližje EP

Belfast, 17. oktobra - Slovenska nogometna reprezentanca je v Belfastu na osmi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 premagala Severno Irsko z 1:0 (1:0). Za Slovenijo je zadel Adam Gnezda Čerin. Izbrance Matjaža Keka do konca kvalifikacij čakata še dve novembrski tekmi, in sicer v gosteh z Dansko in za konec doma s Kazahstanom.