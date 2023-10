Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 17. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo ponoči na ljubljanski vzhodni obvoznici oviran promet zaradi vzdrževalnih del v pokritem vkopu Strmec in predoru Golovec. Predvidoma med 20. in 23. uro bo zaprt prehitevalni pas iz smeri Zadobrove proti Malencam, med 23. in eno zjutraj pa iz smeri Malenc proti Zadobrovi.