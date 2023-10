V Hitu konec tedna stavke ne bo

Nova Gorica, 17. oktobra - Novogoriška enota Sindikata igralniških delavcev Slovenije (SIDS) in vodstvo družbe Hit sta na današnjih pogajanjih dosegla dogovor, tako da za petek napovedane stavke ne bo. Podoben dogovor naj bi v sredo dosegli tudi s Sindikatom gostinstva in turizma (GIT) v Hitu, so sporočili iz kabineta predsednika uprave Hita.