Poslovne zaloge v ZDA avgusta narasle skupaj s prodajo

Washington, 17. oktobra - Poslovne zaloge so se v ZDA avgusta povečale za 0,4 odstotka na 2548,7 milijarde dolarjev, njihova prodaja pa za 1,3 odstotka na 1857,2 milijarde dolarjev, so sporočili z ameriškega ministrstva za trgovino. Na letni ravni so se zaloge povečale za odstotek, prodaja pa za 0,2 odstotka.