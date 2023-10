Na posvetu Mladi in kriminal so udeleženci delili svoje izkušnje pri delu z mladimi

Ljubljana, 17. oktobra - Na posvetu Mladi in kriminal, ki ga že 20. leto zapored organizira Policijska uprava Maribor, so sodelujoči delili svoje izkušnje pri delu z mladimi. Državna sekretarka ministrstva za notranje zadeve Helga Dobrin je poudarila, da so na poti odraščanja za otroke pomembni vsi odrasli in da morajo mlade na pravo pot proti njihovemu cilju usmerjati.