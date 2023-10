Srbija in Kitajska podpisali sporazum o svobodni trgovini

Peking, 17. oktobra - Srbija in Kitajska sta v navzočnosti srbskega predsednika Aleksandra Vučića in kitajskega predsednika Xi Jinpinga podpisali več sporazumov, med katerimi je najpomembnejši sporazum o svobodni trgovini, poročajo tuji mediji. Sporazum je bil podpisan danes ob robu vrha pobude Pas in pot v Pekingu.