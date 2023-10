DZ sprejel novelo zakona o duševnem zdravju

Ljubljana, 18. oktobra - Poslanci DZ so z 59 glasovi za in 25 proti sprejeli predlog vladne novele zakona o duševnem zdravju. Namen zakona je med drugim odpraviti neustavnost ter zagotoviti varstvo človekovih pravic na področju osebne svobode, varstva človekove osebnosti in dostojanstva ter svobode gibanja, pa tudi izboljšanja dostopa do storitev.