Začetku postopka ustavnih sprememb glede imenovanja sodnikov se obeta podpora

Ljubljana, 17. oktobra - Poslanci DZ so opravili razpravo o predlogu sklepa za začetek postopka za spremembo ustave, ki bi pristojnost imenovanja sodnikov iz DZ prenesel na predsednika republike in spreminja sestavo sodnega sveta. Predlogu nasprotujejo le v poslanski skupini SDS, druge poslanske skupine in vlada ga podpirajo. O sklepu bodo poslanci glasovali v sredo.