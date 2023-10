Izraelska vojska naj bi ob meji z Libanonom ubila štiri "teroriste"

Haifa, 17. oktobra - Izraelske enote so ubile štiri teroriste, ki so poskušali prebiti ograjo na izraelsko-libanonski meji in namestiti eksplozivno napravo, je danes sporočila izraelska vojska. Pred tem je sporočila, da je čez noč izvedla napade na položaje proiranskega gibanja Hezbolah v južnem Libanonu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.